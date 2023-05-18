В Новосибирске приложение «Самокат» дало сбой

Жители Новосибирска пожаловались на сбой в работе приложения «Самокат».

18 мая во второй половине дня в Новосибирске перестало работать приложение «Самокат». Об этом сообщило издание «АиФ — Новосибирск» со ссылкой на жалобы местных жителей.

По словам пользователей, приложение запросило обновление и прекратило работать. После обновления приложение «Самокат» стало выдавать только розовый экран.

В пресс-службе сервиса доставки еды пока никак не комментируют эту ситуацию. В других регионах России сбоев в работе приложения зафиксировано не было.

Напомним, ранее сообщалось, что «СберМегаМаркет» и «Самокат» реализовали доставку «по клику» в Новосибирске.