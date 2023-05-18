В Новосибирске проходит неделя профилактики артериального давления

С 15 по 21 мая в России проходит неделя профилактики повышения артериального давления, приуроченная к всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией 17 мая. От чего зависит уровень давления и как выявить свой — в нашем материале.

Пол, возраст, время суток физической активности, эластичность и тонус кровеносных сосудов, стресс, работа сердца — все эти факторы напрямую влияют на артериальное давление.

Максимальное число на аппарате указывает на силу давления крови на стенки сосудов при максимальном сокращении сердца, а минимальное — в момент покоя. Например, у детей дошкольного возраста артериальное давление в среднем равно 80/50, у подростков – 110/70, и в дальнейшем с возрастом оно незначительно увеличивается. Но в любом случае у взрослых оно не должно превышать 140/90.

При повышенном давлении человеку ставится диагноз артериальной гипертонии или гипертензии, а при пониженном — гипотензии или гипотонии.

Гипотезия не так опасна для здоровья, как длительная артериальная гипертензия. Согласно результатам исследований, с каждыми +10 мм рт. ст. увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

Нарушения мозгового кровообращения (инсульты) в семь раз чаще развиваются у людей с повышенным давлением, в два раза чаще поражаются сосуды ног. Риск внезапной смерти на 50% повышает длительная текущая или тяжелая (160/100 и выше) артериальная гипертензия при отсутствии лечения.

Согласно данным ВОЗ, простой контроль артериального давления позволит избежать развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и их осложнений — инфаркта, инсульта, сосудистой деменции, ретинопатии или внезапной смерти.

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска рекомендует гражданам внимательно относиться к своему здоровью и предлагает ознакомиться с материалами, которые подготовили специалисты ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики» для жителей нашего региона в разделе «Тематические недели профилактики» на информационном портале о здоровье.