В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста

Дефиле женщин элегантного возраста прошло в Новосибирске.

В Новосибирске прошёл выпускной вечер студии стиля "Элегантный возраст".

Программа мероприятия включала разнообразные активности для гостей. Проводились мастер-классы по уходу за внешностью, созданию аксессуаров, сервировке стола, фотопозированию, танцам и дефиле. Кроме того, состоялись показательные выступления театров мод из колледжа легкой промышленности и сервиса, а также колледжа парикмахерского искусства. Фотокорреспондент Сиб.фм запечатлел показ.