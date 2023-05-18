Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
18 мая, 23:43
пробки
1/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 80.03 | eur 86.49
сегодня
18 мая, 23:43
пробки
1/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 80.03 | eur 86.49
сегодня 22:02
общество

В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста

Фото: Денис Шмаков/Сиб.фм

Дефиле женщин элегантного возраста прошло в Новосибирске.

В Новосибирске прошёл выпускной вечер студии стиля "Элегантный возраст".

Программа мероприятия включала разнообразные активности для гостей. Проводились мастер-классы по уходу за внешностью, созданию аксессуаров, сервировке стола, фотопозированию, танцам и дефиле. Кроме того, состоялись показательные выступления театров мод из колледжа легкой промышленности и сервиса, а также колледжа парикмахерского искусства. Фотокорреспондент Сиб.фм запечатлел показ.

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 2

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 3

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 4

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 5

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 6

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 7

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 8

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 9

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 10

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 11

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 12

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 13

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 14

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 15

Фото В Новосибирске прошел модный показ с участием дам элегантного возраста 16

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в