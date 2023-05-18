В Новосибирске руководителя МКУ «Калининское» Сергея Кулешова приговорили к 7 годам колонии

В Новосибирске экс-чиновника осудили на 7 лет колонии за неубранный снег.

Директору МКУ "Калининское" в Новосибирске Сергею Кулешову назначили 7 лет тюремного заключения. По информации прокуратуры области, он получил 100 тысяч рублей взятки за свою небрежность и нечестность в исполнении своих обязанностей.

С момента января 2018 года по октябрь 2019 года Кулешов принял 100 тысяч рублей взятки за свою помощь в заключении контрактов с компаниями и предпринимателями. Он также не проверял документы, подтверждающие утилизацию снега от подрядчиков, и подтверждал выполнение работ по контрактам без проверок.

По данным Следственного комитета, в 2020 году Кулешов создал фальшивые документы, связанные с установкой индикаторов в детском саду в Новосибирске, и подтвердил выполнение работ без необходимых документов. Он получил более 2,8 миллионов рублей за свои действия, которые потратил по своему усмотрению.