В Новосибирске рунолог раскрыл тайну исчезновения Ольги Лебедевой и ее 11-летнего сына

В Новосибирске эзотерик Вечерский выяснил, что пропавшая женщина и ее ребенок живы и находятся в окружении других людей.

В Новосибирской области продолжаются поиски 43-летней Ольги Лебедевой и ее 11-летнего сына Дмитрия. Женщина забрала сына, покинула съемную квартиру и перестала выходить на связь с родственниками. С 14 апреля ее ищут полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт»

Журналисты издания «МК в Новосибирске» обратились к известному эзотерику и рунологу Игорю Вечерскому с просьбой помочь в поисках семьи. Общение с тонкими материями Вечерский осуществляет с помощью рун и уже не раз предсказывал развитие глобальных событий и новых штаммов коронавируса.

По его словам, в этой истории много манипуляций, обмана и материальной составляющей. Женщина с ребенком вынуждены были уйти. «Вообще, это похоже на секту или манипулятивные отношения», - сказал Вечерский.

Он заявил, что в настоящее время Ольга и ее сын находятся в окружении людей, в каком-то людном месте. А причиной ее исчезновения является неустроенная личная жизнь и вопросы недвижимости.

«Пройдёт время, и все станет известно, не похоже, что это конец её пути. У неё сложная ситуация, которая со стороны выглядит иначе, нежели на самом деле», — подытожил Вечерский.

Где именно находится пропавшая семья, рунолог сказать отказался.

Напомним, в Новосибирске продолжают искать таинственно пропавшую женщину с 11-летним сыном.