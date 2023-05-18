В Новосибирске с 18 мая началось отключение воды в домах Первомайки и Октябрьского района

С 18 мая в Новосибирске отключили горячую воду на 27 улицах.

С 18 мая начинаются испытания теплосетей от ТЭЦ-5, что приведет к временному отсутствию горячей воды в двух районах на несколько дней. Об этом сообщили в СГК.

Список улиц, где будет отключена горячая вода, включает Лазурную, Высоцкого, Волочаевскую, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицина, Выборную, Вилюйскую, Рябиновую, Кленовую, Ключ-Камышенское плато, Марата 2-я, Заречную, Красный факел, Марата, Героев революции, Маяковского, Первомайскую, Аксенова, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурную, Марию Ульянову, Тельмана и Эйхе.

Планируется завершить работы до 25 мая. Жителей просят быть осторожными и сообщать о повреждениях диспетчеру теплосетей СГК по номерам телефонов: (383) 289-01-45, 289-01-47 или обратиться в диспетчерский пункт 6-го района тепловых сетей по номеру 347-16-96. Также доступна единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска по номеру 051.