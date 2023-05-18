В Новосибирске с 19 мая частично перекроют улицу Николаева

В Новосибирске ограничат движение транспорта в Советском районе для проведения фестиваля Smart Piknik.

В Новосибирске с 20 часов 19 мая до 6 часов 21 мая будет временно прекращено движение транспорта по ул. Николаева, от перекрестка с ул. Инженерной до угла спортивной площадки по ул. Николаева, 18, с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования. Также на этом участке с 6 до 22 часов 20 мая будет запрещена парковка. Об этом сообщила мэрия Новосибирска.

Ограничения связаны с проведением общегородского фестиваля Smart Piknik в Советском районе Новосибирска, который состоится 20 мая.

Горожан ждут фотовыставка, экскурсии по Академпарку, лекции, мастер-классы и квизы, «Стрит Фуд Фест», фабрика игр и головоломок RADGER, поединок Python-разработчиков «Пьяный питон», умный стендап Trend Talks, музыка, танцы, с заезды на квадроциклах, багги, снегоболотоходах.

Напомним, ранее сообщалось, где и когда в Новосибирске пройдет Городской пикник.