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проиcшествия

В Новосибирске спасатели освободили от наручников 16-летнего подростка

Фото: группа спасателей МАСС в ВК

В Кировском районе Новосибирска подросток застрял в наручниках.

17 мая в в Кировском районе Новосибирска помощь спасателей МАСС потребовалась подростку 2007 года рождения, который не смог снять наручники с правой руки. Сообщение об этом появилось в официальной группе спасателей в ВК.

Руку подростка пришлось вызволять из наручников с помощью слесарного инструмента. Медицинская помощь ему не потребовалась. Правда, зачем парень надевал на себя наручники, так и осталось неизвестным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске спасатели отговорили 23-летнего парня от суицида.

#Новосибирская область #МЧС, спасатели
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