В Новосибирске ученики школы №153 нашли в компоте личинку насекомого

В Новосибирске в соцсетях появился возмущенный отзыв по поводу качества питания в школе №153.

В Новосибирске ученики школы №153 во время обеда обнаружили личинку насекомого в одном из стаканов компота. Сообщение об этом и фото злополучного компота позже появилось в паблике «АСТ-54». А под ним подпись: «Хочу обратить внимание на то, чем кормят детей в школе №153. Родители отдают деньги за питание детей, а в итоге дети получают это...».

Как сообщило издание «АиФ-Новосибирск», директор школы Галина Кириченко оперативно отреагировала на ситуацию и направила претензию оператору школьного питания. Работники столовой также были наказаны.

Однако, судя по комментариям, к посту большая часть горожан не разделила гнева автора сообщения. Пользователи сочли, что гусеница в компоте из сухофруктов — обычное дело и только доказывает экологическую чистоту продукта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске прокуратура обнаружила нарушения в 10 школьных столовых.