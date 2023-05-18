Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
18 мая, 13:04
пробки
5/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 80.76 | eur 87.57
сегодня
18 мая, 13:04
пробки
5/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 80.76 | eur 87.57
сегодня 10:37
проиcшествия

В Новосибирске ученики школы №153 нашли в компоте личинку насекомого

Фото: группа "АСТ-54" в ВК

В Новосибирске в соцсетях появился возмущенный отзыв по поводу качества питания в школе №153.

В Новосибирске ученики школы №153 во время обеда обнаружили личинку насекомого в одном из стаканов компота. Сообщение об этом и фото злополучного компота позже появилось в паблике «АСТ-54». А под ним подпись: «Хочу обратить внимание на то, чем кормят детей в школе №153. Родители отдают деньги за питание детей, а в итоге дети получают это...».

Как сообщило издание «АиФ-Новосибирск», директор школы Галина Кириченко оперативно отреагировала на ситуацию и направила претензию оператору школьного питания. Работники столовой также были наказаны.

Однако, судя по комментариям, к посту большая часть горожан не разделила гнева автора сообщения. Пользователи сочли, что гусеница в компоте из сухофруктов — обычное дело и только доказывает экологическую чистоту продукта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске прокуратура обнаружила нарушения в 10 школьных столовых.

#школа #Новосибирская область #школьное питание
ОЦЕНИТЬ статью
0
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в