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общество

В Новосибирске возле закрытой лестницы на Речном вокзале появились самодельные ступеньки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске возле лестницы на Речном вокзале появился необычный подъем.

В Новосибирске у станции метро Речной вокзал возле лестницы, находящейся на ремонте, появился альтернативный подъём. Судя по всему, жители города сами вырыли в земле ступеньки и положили на них плитку. Перил на этой самодельной лестнице нет. Тем не менее, ей активно пользуются как наиболее быстрым проходом от метро к пригородным поездам.

Лестница перекрыта уже несколько месяцев. Мэрия Новосибирска расторгла контракт с исполнителем работ, и кто доделает ремонт ступенек, пока неизвестно.

За неделю до этого местные жители повесили плакат на разрушенную лестницу у Речного вокзала. Они требуют завершить ремонт, тем более что средства на него были выделены еще осенью 2022 года.

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Сергей Щукин
Журналист

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