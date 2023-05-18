В Новосибирске возле закрытой лестницы на Речном вокзале появились самодельные ступеньки

В Новосибирске возле лестницы на Речном вокзале появился необычный подъем.

В Новосибирске у станции метро Речной вокзал возле лестницы, находящейся на ремонте, появился альтернативный подъём. Судя по всему, жители города сами вырыли в земле ступеньки и положили на них плитку. Перил на этой самодельной лестнице нет. Тем не менее, ей активно пользуются как наиболее быстрым проходом от метро к пригородным поездам.

Лестница перекрыта уже несколько месяцев. Мэрия Новосибирска расторгла контракт с исполнителем работ, и кто доделает ремонт ступенек, пока неизвестно.

За неделю до этого местные жители повесили плакат на разрушенную лестницу у Речного вокзала. Они требуют завершить ремонт, тем более что средства на него были выделены еще осенью 2022 года.