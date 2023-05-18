В Новосибирске врачи спасли роженицу из Средней Азии с тяжелым пороком сердца

В Новосибирске 24-летняя женщина с пороком сердца Тетрадо Фало родила здорового ребенка.

В тот день с признаками пищевого отравления в инфекционную больницу Новосибирска доставили 24-летнюю мигрантку из Средней Азии год. Девушка ждала ребенка. При осмотре врачи заметили необычно низкий уровень кислорода в крови. Они решили, что у девушки сердечная недостаточность и отправили ее в областной Перинатальный центр. Об том сообщила пресс-служба минздрава Новосибирской области.

Уже там новосибирские кардиологи поставили ей страшный диагноз: порок сердца тетрада Фалло. Фактически это не один порок, а сочетание нескольких тяжелых пороков сердца. Пациенты с таким диагнозом редко доживают до подросткового возраста. Но девушке было 24 года, и она ждала ребенка. Само их существование было для врачей настоящим чудом, а потому спасать обоих нужно было незамедлительно.

Хотя у женщины не было даже российского гражданства, в борьбу за ее жизнь вступили лучшие специалисты областной столицы. После заочных консультаций с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга было решено кесарить будущую маму с участием анестезиологов-реаниматологов из клиники Мешалкина. Однако за день до назначенной операции состояние ребенка резко ухудшилось. И специалистам облболбницы пришлось действовать самостоятельно.

Бригада хирургов-акушеров составила посекундный план операции. И все получилось. Женщину и ее ребенка удалось спасти. Несколько дней назад оба они отправились домой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирском центре им. Мешалкина провели операцию 13-летней девочке с пороком сердца.