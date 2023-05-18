В Новосибирске зоозащитница Слесарева прокомментировала новый порядок обращения с бездомными животными

Накануне в Госдуме России в первом чтении приняли новый порядок обращения с бездомными животными. Экс-директор НЦПДЖ Светлана Слесарева рассказала Сиб.фм, какими правами наделили регионы, а также о плюсах и минусах.

Во вторник на пленарном заседании Госдума приняла новые правила, согласно которым регионы вправе устанавливать свой порядок обращения с безнадзорными животными. Это ещё не окончательный законопроект, и он будет дорабатываться.

Зоозащитник, а в прошлом – директор Новосибирского центра по проблемам домашних животных – Светлана Слесарева — рассказал Сиб.фм, каких поправок ждут все, кто принимает непосредственное участие в судьбе бездомных собак и кошек.

«Впереди второе, третье заседание по принятию данного законопроекта, далее Совет Федерации и Президент – путь достаточно долгий. Как видите путь еще достаточно долгий, — пояснила Светлана Слесарева. – Из того, что было озвучено на пленарном заседании, можно сделать вывод о том, что как минимум в статью 17 498 ФЗ никто не будет вносить изменений. В противном случае тот вектор гуманного обращения, который закреплен, в том числе и в Конституции РФ будет утрачен».

Для себя зоозащитница отметила, что один из вопросов, который прозвучал при обсуждении нового порядка содержания бездомных животных, касается расходования бюджетных средств, выделяемых на эти цели. Также регионы собираются наделить полномочиями по развитию льготной стерилизации.

«Пока рано давать какие-то прогнозы по тому, как дальше будет развиваться события, но то, что возврата к умерщвлению животных, как к способу регулирования численности собак и кошек быть не должно — это точно,

- считает бывший директор НЦПДЖ. – Зоозащитное сообщество в России достаточно сильное, и мы готовы и дальше отстаивать право этих животных спокойно доживать свой век, иметь возможность обрести дом».

Светлана Слесарева надеется, что ко второму чтению будут внесены поправки, которые обяжут местные власти решать вопросы размещения бездомных животных в приютах, а вопрос об их ликвидации будет закрыт.

Напомним, ранее в Новосибирской области был принят закон о содержании домашних животных. В его действенности Светлана Слесарева сомневалась. Из этого материала вы узнаете — почему.