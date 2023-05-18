В Новосибирской области 20-летнюю девушку осудили на 6 лет за убийство матери топором

В городе Обь под Новосибирском 20-летняя девушка зарубила свою мать ударами топора по голове.

В Новосибирской области 20-летнюю жительницу Новосибирского района признали виновной в убийстве своей матери и осудили на 6 лет лишения свободы. Суд принял решение на основе собранных доказательств, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По результатам расследования и судебного процесса было установлено, что утром 20 августа 2021 года потерпевшая и ее 20-летняя дочь находились в доме на улице Четвертая в СНТ "Рассвет" Толмачевского сельского совета в Новосибирском районе. Между ними возник конфликт в бане, в результате которого девушка нанесла своей матери не менее 5 ударов топором по голове, в результате чего последняя скончалась на месте происшествия. Для замалчивания преступления, осужденная подожгла баню с телом 50-летней женщины, а затем сообщила соседям о пожаре.

Суд, учитывая доводы следствия, признал подсудимую виновной в совершении этого преступления и назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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