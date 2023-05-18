В Новосибирской области отберут кандидатов на позицию главы Краснообска

В Новосибирской области назначили конкурс на пост главы Краснообска.

В Новосибирской области был объявлен конкурс на должность нового главы администрации Краснообска. Решение о проведении конкурса было принято на 29-й сессии Совета депутатов рабочего поселка. Об этом сообщил активист Валерий Котельников.

Комиссия, отбирающая кандидатуры, будет состоять из половины народных избранников. Выборы на новую должность запланированы на 20 июля 2023 года.

По словам Котельникова, кандидаты будут отбираться путем проведения экзамена по знанию законодательства.

Ранее главой администрации Краснообска была Татьяна Эссауленко. В середине апреля она подала в отставку по семейным обстоятельствам. Эссауленко занимала эту должность с октября 2021 года.

Также поликлинику в Краснообске сдадут на год раньше — в 2023 году, а не в 2024-м.