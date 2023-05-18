В Новосибирской области вводится ограничение движения на дороге Здвинск-Барабинск

В Новосибирской области на следующей неделе начнется ремонт дороги в Барабинском районе.

В Новосибирской области на следующей неделе начнется ремонт дороги между Здвинском и Барабинском. АО «Новосибирскавтодор» начнет работу на 4,5 км у села Кожевниково и деревни Кармакла. Об этом сообщает пресс-служба ТУАД.

Будут отремонтированы участки дороги Здвинск-Барабинск: км 33+500 – км 35+389км, км 43+219 – км 45+926. Подрядчик обустроит выравнивающий слой и верхний слой дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси, а также сделает обочины из ЩПС.

В 2022 году «Новосибирскавтодор» уже обновил 4 км этой дороги.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области в 2023 году потратят на ремонт дорог потратят 7 млрд. рублей.