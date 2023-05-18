В Омской области назвали пять забытых властями проблемных мест

В Омской области и городе Омске выявлены пять проблем, на которые местные власти оказывают мало внимания.

Как сообщает издание "МК в Омске", первая проблема связана со строительством детского сада в поселке Большеречье в рамках национального проекта "Образование". Из-за проблем с подрядчиком, сроки сдачи объекта снова могут быть сдвинуты. Даже полпред президента в Сибирском федеральном округе, Анатолий Серышев, обратил на это внимание.

Вторая проблема связана с участком трассы от Любино до Алексеевки в Любинском районе. Дорога в этом направлении не проходила ремонт уже 40 лет.

Третья проблема касается территории Омской крепости, где планируется строительство апарт-отеля и развлекательного комплекса. Местные историки и представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры выступают против этих планов.

В четвертых, в компании "Зерно Сибири" выявлены нарушения. Омская областная Счетная палата обнаружила, что компания не приносит прибыли с 2020 года, но продолжает осуществлять крупные расходы. Необходимых мер не принимается.

Пятой нерешенный вопрос связан с отсутствием системы ограничения скорости для электросамокатов в Омске.

Эти проблемы требуют внимания и действий со стороны властей для их решения, чтобы улучшить ситуацию в Омской области и обеспечить комфорт и безопасность жителей города, пишет издание.