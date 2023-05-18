В озера Новосибирской области выпустят 70 млн мальков

В Новосибирской области началось зарыбление озер.

В Новосибирской области выпустили 3,8 млн. мальков пеляди в озеро Сектинское в Коченевском районе. Об этом сообщил ТК «Вести. Новосибирск». А всего в водоемы области в этом году будет выпущено порядка 70 млн. мальков различной промысловой рыбы. Это позволит в будущем увеличить объемы добычи.

Специалисты Криводановского рыбоводного цеха сегодня занимаются не только разведением пеляди. Здесь нерестится и редкая для региона краснокнижная нельма, и карп, и щука, и сазан, и даже сиги. Перед выпуском мальков водоемы тщательно обследуют на предмет наличия кормовой базы и общего уровня среднегодовой температуры воды. О качестве рыбы, выращенной таким способом, позаботилась сама природа. Озера здесь слабосоленые, а потому и рыба не заражена описторхозом.

Такая работа уже дает свои результаты. По итогам прошлого года, в водоемах Новосибирской области было выловлено более 14 тонн рыбы, что на 15% больше, чем в 2021 году. Продают новосибирскую рыбу не только в России, но и в Швейцарии, Германии и страх Средней Азии, где она считается настоящим деликатесом.

Напомним, ранее сообщалось, что на озере Чаны под Новосибирском массово погибла рыба.