В Тюмени 64-летний брачный союз закончился судом

Жительница Тюмени подала в суд на своего мужа после 64 лет брака.

После 64 лет брака 83-летняя Анна Тимофеевна решила равестись со своим 92-летним супругом Дмитрием Ивановичем. По словам женщины, они с супругом уже давно проживают в разных комнатах и иногда муж поднимает на нее руку, пишет МегаТюмень.

«Анна Тимофеевна пожаловалась, что с 90-х Дмитрий Иванович живет на две семьи. И терпеть такое она больше не может. В последние месяцы муж вынес из квартиры все, что было мало-мальски ценное», – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Однако пенсионер с заявлением жены не согласен и считает, что во всем виновата она. Он пояснил, что женщина просто хочет выселить его из квартиры и рассказал, что никаких серьезных отношений с другой женщиной у него не было и нет.

«Так как дедушка разводиться не хотел, суд дал супругам три месяца на примирение. Но это время не помогло. Она просила суд развести их как можно быстрее», – добавили в ведомстве.

Напомним, какую фразу говорят все мужчины перед разводом.