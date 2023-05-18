Военные сборы запасников в России в 2023: до какого возраста могут призвать, наказание за неявку, могут ли отправить в зону СВО

Животрепещущие вопросы предстоящих военных сборов в России рождают поток ложной информации. Портал «Сиб.фм» собрал исключительно экспертные ответы в достоверном изложении. Обо всём по порядку читайте ниже.

Ежегодные военные сборы в России ещё никогда не привлекали к себе столь пристального внимания, как в нынешнем. На фоне геополитических событий и частичной мобилизации, приказ о которой до сих пор действует (не отменён Президентом), объявление о призыве на военные сборы прозвучало пугающе. Многие россияне предположили, что запасников после прохождения сборов могут призвать по мобилизации в зону СВО или предложить подписать контракт с Минобороны.

Что касается возраста запасников, то доподлинно известно — люди после 30-ти лет точно войдут в список, подлежащих призыву на сборы. Возрастные разграничения зависят от звания:

· рядовые и сержанты возрастом до 35 лет,

· младшие офицеры (от младшего лейтенанта до капитана) – до 50 лет,

· старшие офицеры – до 55 лет.

Согласно статье 52 (N53-ФЗ) в запас зачисляются те, кто уже прошёл срочную службу, или отучился на военной кафедре, а также те, кто не служил по освобождению или отсрочке или по другим причинам. В запасе находятся и граждане, достигшие возраста 27 лет и не прошедшие военную службу. Старшие офицеры могут участвовать в сборах вплоть до 55 лет.

Часть россиян уходит в защитную реакцию и ищет информацию об ответственности за неявку на военные сборы-2023, взвешивая все за и против. Пока юристы нашей страны не могут однозначно оценить степень ответственности за игнорирование сборов, поскольку отдельной статьи за уклонение от этого вида воинской обязанности нет.

Истолковать уклонение можно по-разному:

· согласно статье 21.5 КоАП РФ) гражданин, который без уважительной причины не придёт по повестке, может получить штраф: от 500 до 3 000 рублей;

· неявка в военкомат после получения повестки без уважительной причины также может быть расценена как уклонение от службы и позволит применить статью 328 УК РФ, которая предполагает штраф до 200 000 рублей или лишение свободы до 2 лет;

· в случае, когда человек пришёл по повестке в военкомат и получил направление на сборы, он считается военнослужащим, а значит попытка скрыться будет расценена либо как как самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ), либо как дезертирство (338 УК РФ).