Все мышцы атрофировались: врач рассказал о тяжелой реабилитации Романа Костомарова

Несмотря на позитивные новости об улучшении состояния здоровья именитого спортсмена, лечащие врачи не спешат с протезированием ампутированных конечностей, опасаясь негативной реакции ослабленного тяжёлыми недугами организма.

Сильный и закалённый организм фигуриста Костомарова помог ему выкарабкаться из критического состояния, в котором он находился несколько месяцев после перенесённой пневмонии и ряда сопутствующих разрушительных заболеваний. Спустя более пяти месяцев пребывания в московской клинике на Коммунарке Роман пережил многое, но отказался от психолога. Доктора восприняли это положительно: «А то, что он отказался от психолога, значит, считает, что ему хватает моральных и душевных сил для того, чтобы пережить эту проблему. Молодец!», одобрил врач-терапевт Андрей Звонков.

Что касается протезирования ампутированных конечностей, то врачи пока не спешат их восстанавливать. Несмотря на хорошее психологическое состояние фигуриста, физическое пока не дотягивает до уровня, который позволяет заменить утраченные конечности на искусственные. Мышцы Романа атрофировалась от долгого нахождения в горизонтальном положении на реанимационной кровати. Кроме того, он потерял значительную часть массы своего тела (по разным сведениям Костомаров похудел на 25 кг): «Необходимо ее восстанавливать, делать массаж всего тела и такие упражнения, чтобы мышцы приходили в норму и он в целом физически окреп. А процесс это небыстрый. Но думаю, что специалисты-реабилитологи придумают какие-нибудь эффективные упражнения», прокомментировал терапевт Звонков. На данный момент, по словам доктора, чемпион не может даже выполнить элементарные приседания.

Не стоит забывать, что у Романа были большие проблемы с легкими, он перенес тяжелейшую пневмонию. Доктора считают, что пока рановато оценивать функцию его внешнего дыхания и выносливость.