«Вы посидите, ротик прикройте»: мать избитого под Новосибирском ребенка упрекнули за обращение в СМИ

На этой неделе в наукограде Кольцово Новосибирской области, в Биотехнологическом лицее №21, состоялась встреча родителей первоклассников, участвовавших в драке. Общественный помощник детского омбудсмена Елизавета Гордеева заявила, что в случившемся, прежде всего, виноваты взрослые.

После майских праздников пострадавшего ученика Биотехнологического лицея №21 выписали из больницы. Первоклассник попал туда с различными травмами после избиения сверстниками из-за замечания. У семилетнего ребёнка выявили сотрясение мозга и ЧМТ. Кроме этого, школьник страдает когнитивным расстройством.

Эта история не могла остаться без внимания следователей и прокуроров. Прошёл в стенах лицея и внутренний разбор полётов. На встречу пришли родители всех участников конфликта, директор общеобразовательного учреждения Инна Тайлакова и общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Елизавета Гордеева.

Зачем в СМИ пошли?

Мать пострадавшего ребёнка Ольга сразу после воспитательной беседы подверглась нападению со всех сторон. В Биотехнологическом лицее №21 остались очень недовольны оглаской конфликта.

«Эффект был бы тем же самым, но мы взбунтовали всю общественность. Нелюбова подняли, Травникова подняли – из-за события, которое могло разобраться в контексте прокуратуры и Следственного комитета, — заявила директор лицея Инна Тайлакова на собрании (аудиозапись есть в распоряжении редакции). – Это и будет именно так: нам будет предопределено предписание, которое мы должны будем исправить. Всё остальное – в рамках компетенции родителей, которые обязаны воспитывать своих детей».

"Нет у детей умысла избить кого-то"

Как заявляет руководитель лицея, в образовательном учреждении сразу начали разбираться в ситуации после того, как получили сообщение из полиции об избиении ребёнка. На встречу с родителями была приглашена и общественный помощник уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Елизавета Гордеева. Она сразу заявила, что в случившемся виноваты в первую очередь родителей всех троих детей, которые участвовали в потасовке.

«Нет в первом классе у детей ещё умысла: избить кого-то так, — заявила Елизавета Гордеева (в этом месте родители начинают возражать общественнице). — А вы посидите, ротик прикройте (обратилась она к матери пострадавшего мальчика). Петух клюнул – вы зашевелились. Вы сейчас начали говорить: «В классе не бывает учителя». А почему вы до сих пор молчали?»

Далее общественный помощник детского омбудсмена критикует и родителей, и руководство школы.

«Вы должны были обратиться с письменным обращением сначала к классному руководителю, если она не решает – идёте к директору и спрашиваете: «Почему у вас дети на переменах одни?»

- говорит Елизавета Гордеева.

Встреча длилась более часа, но на ней так и не удалось прийти к окончательному консенсусу. В отделе образования наукограда Кольцово эту ситуацию склонны называть несчастным случаем. Впрочем, точку в разбирательстве предстоит поставить следователям и прокурорам, так как проверка ещё продолжается.