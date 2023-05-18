Зарядись энергией на «Пикник-fest»: спорт на свежем воздухе

Лето уже близко, а это значит, что самое время подготовить своё тело к пляжному сезону. Тренировки на «Пикник-fest» зарядят гостей мотивацией на спорт и привнесут больше активности в жизнь новосибирцев.
21 мая в Заельцовском парке пройдёт семейный фестиваль «Пикник-fest», гости которого смогут поучаствовать в различных конкурсах, послушать любимую музыку и поесть много вкусного мяса. А растрясти набранные калории помогут силовая тренировка и кросс-фит от фитнес-центра «Апельсин». Это уникальная возможность для тех, кто любит спорт и хочет провести время на свежем воздухе в компании единомышленников.
Кросс-фит — это функциональная тренировка, которая объединяет элементы гимнастики, атлетики и штангового спорта. Она помогает развивать все физические качества: силу, выносливость, гибкость, координацию и баланс. Этот вид тренировки считают одним из лучших способов для похудения и улучшения физической формы.
Тренировку с использованием свободных весов и тренажёров называют силовой. Она направлена на развитие мышечной массы и силы. Силовые упражнения укрепляют кости, суставы и связки, а также повышают уровень общей физической подготовки.
На «Пикник-fest» вы сможете попробовать оба вида тренировок и выбрать тот, который больше всего подходит вам. Не упустите свой шанс зарядиться энергией на самом семейном фестивале этой весны. Мероприятие пройдёт 21 мая с 12.00 до 19.00 на центральную площадь Заельцовского парка.
Кроме того, участников мероприятия ждут необычные конкурсы, один из победителей которых уйдёт с пикника с «золотым запасом» круп от генерального партнера — ООО «Первая Крупяная Компания», торговая марка «Пассим».
Семейным партнёром праздника стал развлекательный центр «Весёлый остров». Его сотрудники подготовили анимационную программу для детей и сотню призов.
Автомобильный партнёр «Эксперт-авто НСК», официальный дилер Омода, представит бренд-зону с новинками из Поднебесной, а крупный производитель сыра и сливочного масла «Киприно» развлечёт посетителей праздника активностями на сырную тематику.
Также партнёрами мероприятия стали:
· Сеть автошкол «Автостатус».
· Компания Мартин-Байкал. Семечки от Мартина.
· Компания «Аскизские колбасы».
· Компания «Чистая планета».
· Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Если обувь, то КАРИ»!
· МФК «Сан Сити».
· ООО «Логовская Сыроварня».
· ООО «Вафлэнд».
· Доступная кофейня «Подорожник».
· Кондитерская Wiener Wald.
· ООО «Автолидер».
· ООО «Ресурс», ТВК Красный Мамонт.
· ООО «Купинское мороженое»
· Центр Океанографии и морской биологии «Дельфиния».
· ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».
· Компания «Киприно» крупный производитель сыра и сливочного масла.
· Сеть фирменных магазинов Крюгер Хаус.
· ООО Сибкор-Н, торговая марка «Скоро Готово».
· ИП Кожевникова М.А., автозаправочные станции «Тайм».
· Алтайская серия мясных консервов от торговой марки «Сила».
· Кондитерский дом «Куликовский».
· Ресторан «Царский двор».
· Утиная птицефабрика «Улыбино».
· Жилой комплекс «Сосны» ООО Бови.
· Совместный проект сыроварни ЛаБри и Друзья и Рыбы — ГастроLoft.
· ООО «РИОКИДС». Сеть семейный развлекательных центров.
· Фитнес-клуб «Арена. Фитнес героев».
· Семейное пространство «Как дома».
· Открытое пространство «Балкон».
· Агенство безопасности «ГВАРДИЯ».
· Фитнес-центр «Апельсин».
· Автомобильные грузоперевозки «ГрузовичкоФ».
· Сервис по доставке цветов «Цветы Афродиты».
· Кейтеринг «Фуршет NSK».