Зарядись энергией на «Пикник-fest»: спорт на свежем воздухе

Лето уже близко, а это значит, что самое время подготовить своё тело к пляжному сезону. Тренировки на «Пикник-fest» зарядят гостей мотивацией на спорт и привнесут больше активности в жизнь новосибирцев.

21 мая в Заельцовском парке пройдёт семейный фестиваль «Пикник-fest», гости которого смогут поучаствовать в различных конкурсах, послушать любимую музыку и поесть много вкусного мяса. А растрясти набранные калории помогут силовая тренировка и кросс-фит от фитнес-центра «Апельсин». Это уникальная возможность для тех, кто любит спорт и хочет провести время на свежем воздухе в компании единомышленников.

Кросс-фит — это функциональная тренировка, которая объединяет элементы гимнастики, атлетики и штангового спорта. Она помогает развивать все физические качества: силу, выносливость, гибкость, координацию и баланс. Этот вид тренировки считают одним из лучших способов для похудения и улучшения физической формы.

Тренировку с использованием свободных весов и тренажёров называют силовой. Она направлена на развитие мышечной массы и силы. Силовые упражнения укрепляют кости, суставы и связки, а также повышают уровень общей физической подготовки.

На «Пикник-fest» вы сможете попробовать оба вида тренировок и выбрать тот, который больше всего подходит вам. Не упустите свой шанс зарядиться энергией на самом семейном фестивале этой весны. Мероприятие пройдёт 21 мая с 12.00 до 19.00 на центральную площадь Заельцовского парка.

Кроме того, участников мероприятия ждут необычные конкурсы, один из победителей которых уйдёт с пикника с «золотым запасом» круп от генерального партнера — ООО «Первая Крупяная Компания», торговая марка «Пассим».

Семейным партнёром праздника стал развлекательный центр «Весёлый остров». Его сотрудники подготовили анимационную программу для детей и сотню призов.

Автомобильный партнёр «Эксперт-авто НСК», официальный дилер Омода, представит бренд-зону с новинками из Поднебесной, а крупный производитель сыра и сливочного масла «Киприно» развлечёт посетителей праздника активностями на сырную тематику.

Также партнёрами мероприятия стали:

· Сеть автошкол «Автостатус».

· Компания Мартин-Байкал. Семечки от Мартина.

· Компания «Аскизские колбасы».

· Компания «Чистая планета».

· Сеть магазинов обуви и аксессуаров «Если обувь, то КАРИ»!

· МФК «Сан Сити».

· ООО «Логовская Сыроварня».

· ООО «Вафлэнд».

· Доступная кофейня «Подорожник».

· Кондитерская Wiener Wald.

· ООО «Автолидер».

· ООО «Ресурс», ТВК Красный Мамонт.

· ООО «Купинское мороженое»

· Центр Океанографии и морской биологии «Дельфиния».

· ЗАО Шоколадная фабрика «Новосибирская».

· Компания «Киприно» крупный производитель сыра и сливочного масла.

· Сеть фирменных магазинов Крюгер Хаус.

· ООО Сибкор-Н, торговая марка «Скоро Готово».

· ИП Кожевникова М.А., автозаправочные станции «Тайм».

· Алтайская серия мясных консервов от торговой марки «Сила».

· Кондитерский дом «Куликовский».

· Ресторан «Царский двор».

· Утиная птицефабрика «Улыбино».

· Жилой комплекс «Сосны» ООО Бови.

· Совместный проект сыроварни ЛаБри и Друзья и Рыбы — ГастроLoft.

· ООО «РИОКИДС». Сеть семейный развлекательных центров.

· Фитнес-клуб «Арена. Фитнес героев».

· Семейное пространство «Как дома».

· Открытое пространство «Балкон».

· Агенство безопасности «ГВАРДИЯ».

· Фитнес-центр «Апельсин».

· Автомобильные грузоперевозки «ГрузовичкоФ».

· Сервис по доставке цветов «Цветы Афродиты».

· Кейтеринг «Фуршет NSK».