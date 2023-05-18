Жители Новосибирска смогут бесплатно проверить сердце и сосуды

Уже 20 мая во всех поликлиниках Новосибирской области пройдёт акция «Сердечная суббота». Новосибирцы смогут проверить состояние миокарда и сосудов. Во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный кардиолог региона Оксана Дуничева рассказали о важности своевременного выявления болезней системы кровообращения.

Ближайшая суббота во всех поликлиниках Новосибирской области объявлена «сердечной». Особенно отделения и кабинеты медицинской профилактики ждут мужчин трудоспособного возраста. Обратиться можно с 9.00 до 15.00 часов в поликлинику по месту прикрепления.

Как отметила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова, все поликлиники области откроют свои двери для проведения профилактических медосмотров сердечно-сосудистых заболеваний. «Очень ждем тех, кто ранее не обращался в государственные медорганизации, не состоит на диспансерном учете», — добавила Елена Аксенова.

По оценкам экспертов, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной причиной смертности во всем мире. В нашем регионе в последнее время смертность от болезней системы кровообращения снижается. Например, в 2022 году этот показатель был ниже на 15%, чем в 2021 году. Однако практически в половине случаев причиной летального исхода становятся системы кровообращения. Их количество растёт постоянно: инфарктов стало больше на 35%, инсультов — на 24,4%, болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением — на 18%, случаев ишемической болезни сердца — на 8,5%.

По словам главного кардиолога региона Оксаны Дуничевой, артериальной гипертонией страдают около 60% взрослых жителей Новосибирской области. К тому же, некоторые люди даже не подозревают о наличии у себя этого диагноза. «Самое печальное в артериальной гипертонии — полное отсутствие жалоб. Мы называем эту ситуацию "молчаливым убийцей". То есть симптомов нет, жалоб нет, и одно из первых явных проявлений болезни может быть сразу фатальным», — комментирует кардиолог.

Как подчеркнула Елена Аксёнова, главная задача системы здравоохранения региона — сохранение качественной жизни населения. Регулярная диспансеризация действительно позволяет вовремя выявить или предотвратить серьезные заболевания, в том числе сердца и сосудов — эта задача решается в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

«Особенно в молодом возрасте, когда клинических проявлений нет, человека ничего не беспокоит, но скрининговые методы уже позволяют заподозрить риски появления этих заболеваний, можно скорректировать образ жизни, провести определенные профилактические мероприятия и вообще избежать появления болезни», — обратила внимание Елена Аксенова.