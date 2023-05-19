Андрей Шимкив организовал встречу с родственниками военнослужащих СВО из Искитимского района

С матерями и жёнами военных, проходящих службу в зоне СВО, встретились помощник депутата Заксобрания по избирательному округу №13 Татьяна Парфенцова, председатель районного Совета депутатов Генриетта Истратенко, начальник отдела социального обслуживания населения Роза Панышева.

Как подчеркнула Татьяна Парфенцова, такие встречи уже стали традиционными в Искитимском районе. На них родственники военнослужащих могут рассказать о своих проблемах, обсудить актуальные вопросы и просто пообщаться за чашкой чая.

Женщины рассказали, что пользуются правом получать бесплатные обеды для детей в школах. Кроме того, им помогают предприятия, в которых раньше работали их мужчины. Как только матери и жёны узнали, что в отпуск военнослужащих они могут бесплатно посетить спортивные учреждения и организации культуры, сразу же собрали группу для поездки в театр.

По словам участниц встречи, с большинством проблем они справляются самостоятельно. Однако Татьяна Парфенцова акцентировала внимание на готовности оказать поддержку, если возникнут вопросы: «Чем можем — поможем. Некоторые от незнания, некоторые от скромности не пользуются всеми льготами, которые есть».

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что в муниципалитетах имеется четкая установка — отслеживать каждую семью и помогать всем необходимым. Депутаты держат на контроле вопросы оказания помощи участникам СВО и их семьям. Например, организуют личные встречи с родными военных.

Реализация проекта по реабилитации получивших ранение, увечье, травму участников специальной военной операции идёт с первого марта. Добровольцы, кадровые военные и мобилизованные получат сертификат на комплексную реабилитацию.

«Наша общая задача — победа в спецоперации. И поддержка наших ребят, кто с оружием в руках стоит на страже государственных интересов, и их родных», — заключил Андрей Шимкив.