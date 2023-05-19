Апартаменты — бизнес для ленивых

В Новосибирске рынок апартаментов активно развивается уже более 10 лет.

— Сейчас в Новосибирске доля апартаментов в общем объеме строительства приблизительно равна 5%, и она постепенно растет, — рассказывает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев, — одна из причин, по которой девелоперы строят апарты, — создание уникальной среды за счет синергии жилой и коммерческой недвижимости, где бизнесмен будет получать максимум услуг и за счет этого будет увеличиваться цена квадратного метра.

Time Park Apartments — кластерный проект ГК «Расцветай», в котором есть все необходимое для жизни: новоселы смогут жить и работать фактически в одном месте. Строящийся объект от известного застройщика не только сформирует новую среду, но и станет точкой притяжения, что добавит комплексу привлекательность на рынке аренды.

— Наши апартаменты спроектированы по принципу «все под рукой». Для тех, кто максимально комфортно хочет организовать свою жизнь и ценит время, объект окружен необходимым для динамичной современной жизни: территория комплекса, переходящая в парк, рядом спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Новый объект известного застройщика расположен рядом со станциями метро «Гагаринская» и «Заельцовская» на центральной магистрали Новосибирска — Красном проспекте. Данная локация не нуждается в представлении. Это центр Новосибирска — административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой.

— Объект ГК «Расцветай» расположен в центральной части города по линии метро. У этой локации есть перспектива дальнейшего развития. В будущем прибрежная зона р. Ельцовка будет благоустроена в парковую зону. Кроме того, рядом много мест, куда можно устроиться на работу. В связи с чем цена за квадратный метр будет расти быстрее рынка, — отмечает Сергей Николаев.

Приобретение апартаментов ГК «Расцветай» на фоне нестабильной экономической ситуации можно рассмотреть в качестве инструмента для сохранения денег и получения пассивного дохода. Специфика локации этому способствует: здесь удобно арендовать жилье на длительный срок или останавливаться на несколько суток для тех, кто в Новосибирске проездом или командировке.

Современный урбанистический стиль Time Park Apartmens придают подъездные холлы, выполненные по авторскому дизайн-проекту

— В настоящее время апартаменты относятся к тому небольшому числу сегментов рынка, где есть потенциал для инвестиционных вложений. Мотивов для приобретения такой недвижимости несколько. В целом, ее покупают конечные покупатели, апарты можно рассматривать как вариант первого жилья или квартиры для «пиджака» — это те, у кого есть дом за городом, но в много времени он проводит в мегаполисе. Многим апарты интересны для сдачи в аренду – это такой «ленивый бизнес», так как все организационные вопросы берет на себя сервисная компания, — резюмирует аналитик.

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