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общество

Банковских работников начнут штрафовать за незаконный сбор биометрии

Freepik, authors: zoranm

Размер штрафа составит 100 тысяч рублей.

За сбор биометрических данных россиян без согласия граждан, банковских работников будут штрафовать на 100 тысяч рублей и более. А самим отделениям банков за повторное нарушение грозит штраф до 1,5 миллионов рублей. Об этом пишут «Известия».

В правительстве предлагают наделить полномочиями по рассмотрению дел о таких нарушениях должностных лиц Банка России.

Так, за незаконную обработку персональных данных по новым нормам, штрафы вырастут в пять раз и более. Для должностных лиц до — 100—200 тысяч рублей, для юрлиц — до 300—700 тысяч рублей.

Напомним, банки отмечают рост выдач ипотеки на загородную недвижимость.

#банки #штраф #сотрудники
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Дарья Бочкун
журналист

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