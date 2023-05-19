«Будешь знать, как долго копаться»: в Новосибирской области маршрутчик жестоко проучил школьницу

В Новосибирской области водитель маршрутки увез 9-летнюю девочку в незнакомый район.

В Бердске Новосибирской области 18 мая водитель маршрутки №325 отказался выпускать 9-летнюю девочку из салона за то, что она слишком долго доставала деньги из пенала, чтобы рассчитаться за проезд. Сообщение об этом опубликовал портал «Бердск онлайн» со ссылкой на слова матери школьницы.

Девочка ехала в автобусе одна, и в итоге оказалась далеко от дома, в незнакомом районе. Ее мама, София Ялова, следит за дочерью через навигационную программу в телефоне.

По словам женщины, в 10.03 она увидела, что дочь уже на остановке «Семь ветров», но внезапно ее местоположения стало меняться – ребёнок быстро удалялся в противоположную от дома сторону. Дозвониться до дочери она не могла. В итоге, когда девочка сняла трубку, она находилась уже на остановке «Космическая».

Как говорит сама девочка, водитель маршрутки не стал дожидаться, пока она достанет деньги из пенала, накричал на нее, закрыл двери и просто поехал дальше, а открыл двери только через одну остановку. Но даже там не дал ей спокойно выйти. Автобус начал движение, когда ребенок еще находился на подножке.

При этом в маршрутке было много других людей, но никто не вступился за школьницу.



Маршрут №325 обслуживает новосибирский перевозчик ИП Федорова. Перевозчик оперативно отреагировал на жалобу. Водитель маршрутки готов извиниться перед девочкой. Правда, его версия событий отличается от версии ребенка.

По словами водителя, девочка сообщила ему о своем желании выйти уже после того, как автобус отъехал от остановки. Тогда он вежливо предложил ей доехать до следующей, чтобы избежать опасной ситуации на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области полностью сгорел пассажирский автобус.