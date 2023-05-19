Дача в мегаполисе: как вырастить витамины на подоконнике

Если нет дачи, это еще не значит, что нельзя заняться садоводством! Подоконники есть в каждой квартире, а дальше нужно лишь немного свободного времени и капелька желания – и вот, у вас свой мини-огород, который, несмотря на свои скромные размеры, будет приносить массу удовольствия. В последнее время все больше молодых людей осваивает для себя такое хобби, опровергая устоявшееся мнение о том, что садоводство – удел пенсионеров. Своим опытом делится Ольга Ломухина: хоть она совсем недавно закончила институт, ее вполне можно назвать садоводом со стажем!

«Начиная с трех лет, я ездила к бабушке и занималась огородом и садом: засеивала грядки, полола их, боролась с вредителями, изучала растения, собирала урожай и т.д. Все это привило у меня любовь к растениям; сейчас, в свои 20, я не имею дачи под рукой, но воплощаю свою любовь к этому делу в обычной квартире. Выращиваю микрозелень, салаты, цветы — в общем, все, что может расти на подоконнике», — рассказала Ольга.

Без чего не обойтись, когда приступите к делу? Разумеется, без горшков разных размеров, грунта, инвентаря для рыхления и пересаживания, семян. Например, без труда можно дома вырастить горошек: растение довольно неприхотливое, и семена быстро всходят, если, конечно, соблюдать пару несложных условий. «Горох я сначала заливаю водой примерно на сутки, потом проращиваю на влажной салфетке. На это уходит 1-2 дня. Далее уже сажаю в пролитую землю. Когда ростки уже больше 20 см, то их необходимо подвязывать, чтобы они не обломались. Что до микрозелени, то я покупаю уже готовые наборы с инструкцией по применению, что очень удобно», — делится Ольга.

Есть вещи, которые роднят традиционную дачу и сад на подоконнике: это инвентарь, лейки или системы полива, перчатки, подвязки и опоры для растений. Все это можно найти в ближайшем «Галамарте», а 20 и 21 мая — еще и по акции «Второй товар за 1 рубль». «Магазин выручает не только традиционных дачников, но и садоводов в мегаполисе, — отмечает Ольга. — Я регулярно беру здесь семена, торфяные горшочки и многое другое. Кстати, здесь же можно купить интересный декор: гирлянды, фонарики и маленькие садовые фигурки сразу придают индивидуальности огороду, а всей квартире — уюта».