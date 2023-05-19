Депутаты Заксобрания поучаствовали в восстановлении мотодрома ДОСААФ в Новосибирске

Проект «Стадион за три дня: меняем мотодром ДОСААФ» стартовал в Новосибирске 19 мая. На этом объекте выросло несколько поколений спортсменов и болельщиков.

Народная стройка рассчитана на три дня. С 19 по 21 мая будет производиться замена деревянных бортов и металлических ограждений для безопасности во время соревнований, восстановление освещения трека, трибун для болельщиков, укрепление металлических уклонов, благоустройство внутренней и прилегающей территории мотодрома.

В реализации проекта ежедневно будет участвовать около 500 человек: сотрудники ОТС — журналисты телекомпании стали инициаторами проекта, спортсмены, поклонники мото- и автогонок, волонтеры, общественники и местные жители.

«Я с этим стадионом, косвенно или напрямую, связан более 30 лет. Поэтому в стороне не остался. Это хорошее дело. Можно сказать, народная стройка. В финансовом выражении цифры составляют порядка 7-8 миллионов рублей. Что самое главное — обсуждая проблему в течение нескольких месяцев, мы ни от кого не услышали отказа. Что нужно было — материалами, финансами все помогали. Так что в отношении материальной подготовки — у нас все есть. Теперь остались только работы. За три дня, я убежден, все запланированное будет сделано», — отметил депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Валерий Ильенко, который стал председателем организационного комитета по реконструкции мотодрома.

Представители спортивных федераций и Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области также активно подключились к реализации проекта.

Депутатский корпус Новосибирской области тоже не остался в стороне. «Я благодарен депутатам Законодательного Собрания, чего я, честно говоря, не очень и ожидал. Сегодня много нагрузки — оказывается гуманитарная помощь, отправляются грузы в зону СВО. А здесь просто предложили помочь, и никто не отказался», — подчеркнул Валерий Ильенко.

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Подгорный отметил, что мотогонки — это интересный вид спорта:

«На соревнованиях всегда присутствует большое количество зрителей и, конечно, очень важно привести мотодром в порядок. В связи с тем, что это федеральный объект, мы никак не могли к нему подступиться и открыть финансирование, так как это было бы нецелевое использование бюджета. То, что сегодня проходит народная стройка — это хорошо и для развития этого вида спорта, и проведения различных соревнований на территории автомотодрома».

По словам Валерия Ильенко, все запланированное на три дня — это только первый шаг: «В отношении объекта нужно принимать более глобальные решения. Может быть, стадион, который сейчас принадлежит ДОСААФ, должен быть выкуплен или передан области. Будем решать. Мы много говорим о комплексе технических видов спорта. Только о площадке в районе Пединститута речь идет около десяти лет. Здесь же есть площадка, инфраструктура. Стандарты соответствуют международным. Поэтому должно всё получиться».

Практически все депутаты регионального парламента поучаствовали в обеспечении строительства мотодрома. Материальную помощь проекту оказали депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области Елена Спасских, Вениамин Пак, Виктор Кушнир, Дарья Карасева, Дмитрий Машкарин, Сергей Левшенков, Дмитрий Козловский, Евгений Подгорный, Ашот Рафаелян, Майис Мамедов, Александр Барсуков и Валерий Ильенко.

По завершению ремонта мотодрома ДОСААФ Новосибирская область получит преобразившийся спортивный объект, способный принимать главные соревнования России по мотогонкам и автоспорту России.