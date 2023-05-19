Дизайн-сессия по применению искусственного интеллекта проходит в Новосибирске

В Новосибирске проходит двухдневная дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта, которую организовал Сбер совместно с правительством Новосибирской области.

Формат мероприятия предусматривает работу участников в командах, каждая из которых рассматривает сферы применения цифровых технологий и разрабатывает решения по внедрению искусственного интеллекта в разные сферы экономики региона. Так, участники рассматривают примеры использования современных технологий в области цифровизации госуправления, здравоохранении, образовании, ЖКХ, экологии.

Владимир Авербах, старший управляющий директор – начальник Управления национального развития искуственного интеллекта банка:

«Для успешного использования технологий искусственного интеллекта на региональном уровне необходимо поэтапно внедрять их в деятельность госорганов и в различные отрасли. Со времением будут появляться новые специальности и профессии, и в связи с этим процессы развития искусственного интеллекта и машинного обучения должны сопровождать и соответствующая переподготовка региональных кадров».

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

«Мы не могли оставаться в стороне от тренда по развитию и внедрению искусственного интеллекта. У нас есть опыт его использования – в частности, уже хорошо знакомый новосибирцам робот Николай. Второй пример – видеоаналитика АПК «Безопасный город» с практически мгновенным определением возможного нарушителя или преступника на улицах Новосибирска. Но наши амбиции намного выше, и хотелось бы найти ещё точки приложения новых технологий, где мы могли бы повысить эффективность и комфорт оказываемых гражданам услуг. Безусловный лидер по развитию и применению ИИ в нашей стране – это наш банк. Это наш давний, надёжный партнёр, вместе мы организовали это мероприятие, которое поможет определить, где мы могли бы применять технологии завтрашнего дня».

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Совместно с Правительством Новосибирской области наш банк уже реализовал ряд инициатив в области ИИ, например, в сфере здравоохранения, образования. Сегодня решения на базе искусственного интеллекта – это наш полноценный рабочий инструмент, и мы с удовольствием готовы делиться своими компетенциями и экспертизой в технологической сфере. Уверен, что совместная продуктивная работа на дизайн-сессии принесет ощутимую пользу экономике региона».