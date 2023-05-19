Фитнес-тренер объяснила, как вкусно питаться и не потолстеть

Фитнес-тренер Анастасия Медведева посоветовала следить за калорийностью продуктов.

Персональный тренер по фитнесу, выступающая спортсменка в категории фитнес-бикини Анастасия Медведева объяснила, что продукты можно поделить на высококалорийные, с высоким содеражанием питательных веществ и калорийную и с высоким содержанием питательных веществ.

В беседе Pravda.Ru специалист подчеркнула, что никакая из перечисленных категорий не является плохой. В одной больше питательных веществ, в другой меньше. Одна более калорийная, другая менее, отметила Медведева.

По ее словам, даже правильные и чистые подукты могут поспособствовать набору лишнего веса, если их переесть.

Напомним, фитнес-тренер Медведева назвала проверенный способ избавиться от целлюлита.