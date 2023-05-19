Фотографию умершей в Новосибирске девочки без разрешения использовали в рекламе ритуального агентства

В Новосибирске фотографию умершей 3-летней девочки без спроса использовали в рекламе.

В Новосибирске родители умершей трёхлетней девочки заявили, что якобы увидели фотографию погибшего ребенка в рекламе агентства ритуальных услуг. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на мать девочки Елену.

Родители увидели фотографию своего погибшего ребёнка на кладбище, в качестве примера фото на надгробной плите. Его ритуальщики использовали как образец своих работ.

Очевидцы не сфотографировали рекламу, но выяснили, что фотографию ее дочери использовало агентство, куда женщина обращалась для заказа надгробия для умершего ребенка.

Мать ребёнка сообщила, что уже договорилась с агентством: надгробие уберут, и фотографию девочки не будут использовать в качестве рекламы, уточнила мать ребенка.

Это та самая девочка, которая погибла в Детской городской клинической больнице № 1 в январе 2020 года после того, как выпила йогурт. По предварительной версии, у девочки резко поднялся уровень сахара в крови – перед госпитализацией она выпила детский йогурт.