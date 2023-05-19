Генеральный менеджер ХК «Сибирь» Фастовский объяснил поиск нападающего за рубежом

Кирилл Фастовский объяснил политику поиска новых игроков ХК «Сибирь».

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» формирует команду на новый сезон точечно и и уже собрал почти всех тренеров. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский в беседе со спортивным журналистом Дмитрием Ерыкаловым в Telegram-канале «Ерыкаловщина».

Как считает Фастовский, трансферная кампания «Сибири» идёт по плану. Из игроков, которые не продлили контракт, клуб интересовали только Пьянов и Шаров, но несмотря на их уход, руководство клуба не намерено набирать новых игроков группами: только точечно и с упором на своих воспитанников.

Сейчас «Сибирь» ищет центрального нападающего среди иностранных игроков. Такое решение Фастовский объяснил тем, что «на российском рынке центральных такого уровня мы не найдем». Также ищут и крайнего нападающего. Один из рассматриваемых вариантов — Шумаков, но эту задачу руководство клуба не считает приоритетной.

Продление контракта Тревора Мёрфи на 2 года со ставкой 60 миллионов рублей за сезон стало быстрым решением. Самая долгая часть переговоров — срок контракта. Но теперь Мёрфи с женой и ребёнком переезжают в Новосибирск, как и Тэйлор Бэк.

Среди тренерского штаба осталось найти тренера по физподготовке. Все остальные специалисты уже найдены, а штаб возглавляет 46-летний канадец Дэвид Немировски.