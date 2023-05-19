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общество

Иноагентам начнуть отказывать в выдаче кредитов

Freepik, authors: zheltikov7

С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением запретить выдачу кредита иностранным агентам. Об этом пишет RT.

По мнению депутата, банки рискуют не вернут займы, так как такие лица могут покинуть страну. Кроме того, таких заемщиков будет невозможно призвать к ответственности, добавил он.

В связи с этим Федоров призывает рассмотреть такой вопрос на законодательном уровне.

Напомним, в Госдуме предложили новую меру по защите покупателей квартир, приобретенных на маткапитал.

#Госдума #отказ #депутат #кредит
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Дарья Бочкун
журналист

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