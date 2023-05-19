Команда лицея №22 из Новосибирска победила на Всероссийских соревнованиях подводных дронов

Новосибирская команда «ТехноКрабы» заняла 1 место на Всероссийских соревнованиях по подводной робототехнике.

С 5 по 7 мая во Владивостоке проходили Всероссийские соревнования по подводной робототехнике. Команды из Новосибирска заняли первое место среди 5-8 классов и 2 место среди 9-11 классов.

Наставница новосибирской команды лицея №22 «ТехноКрабы» (5-8 классы) Анна Машкова и сами участники команды рассказали корреспонденту Сиб.фм, как им удалось победить.

По условиям соревнований, необходимо собрать подводного робота и выполнить с его помощью определенные задачи.

"Одна из задач — команде дают буй, в котором находятся пробы воды, а участнику команды, который находится рядом с пилотом, дают листок с кодами. По этим кодам он находит решение задачи", — рассказывает наставница команды «ТехноКрабы» Анна Машкова.

Как заявили организаторы соревнований, Центр развития робототехники, МГУ им. адм. Г.И. Невельского и Центр робототехники, все задания для подводных роботов «связаны с возобновляемыми источниками энергии, восстановлением коралловых рифов и охраной исчезающих видов не только в океане, но и во внутренних водах, использованием сети буёв GO-BGC для мониторинга состояния океана».

Обычное время на выполнение миссии — 15 минут. 3 минуты даётся на развёртывание робота и проверку систем в водоёме, 10 минут на выполнение миссии и 2 минуты на свёртывание.

Участники команды-победителя «ТехноКрабы» имеют большой опыт. Многие из школьников ездят на соревнования по подводной робототехнике уже несколько лет. Например, у пилота команды Кирилла — трёхлетний стаж, у техника Алексея — пятилетний. Это влияет на скорость реагирования в сложных ситуациях. Там, где новички могут занервничать и запутаться, более опытные быстро находят решение и выполняют миссию.

"Если другие команды использовали покупные наборы, то мы собираем нашего робота сами, сами конструировали его: корпус, блок плавучести, расположение электроники в колбе — это нехило влияет на победу", — рассказывает Алексей, участник команды-победителя.

Разные задачи проверяют как навыки пилота, так и механическое оснащение дрона. Например, в некоторых заданиях необходимо прочитать закреплённые под водой буквы или найти отличия в кораллах — для этого нужна отличная камера и двигатели, которые позволят роботу удержаться под водой в стабильном положении.

"Еще одно задание — ребятам нужно было смоделировать свою ловушку для переноса мальков, перенести их в определенную зону, акклиматизировать в течение 10 секунд, и потом выпустить", — вспоминает Анна Машкова.

Команда 9-11 классов NovoMarin Robotics заняла второе место. Как рассказывает Анна Машкова, в этой категории хозяева соревнований из Владивостока Robocenter оказались более опытными.

Следующий этап соревнований, международный, пройдет в Казахстане. Впрочем, у него будет уже другой формат: выполнять задания и проплывать трассы потребуется уже на скорость. Специально для этого «ТехноКрабы» собираются менять конструкцию своего дрона и намерены побороться за первое место.