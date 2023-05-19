В Новосибирске 500 школьникам надели красные галстуки в День пионерии

В Новосибирске 19 мая на Монументе Славы 500 школьников посвятили в пионеры.

В четверг, 19 мая, в Новосибирске на Монументе Славы 500 школьников посвятили в пионеры. Им повязал красные галстуки мэр города и первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть. Кроме него, на линейке были депутаты-коммунисты областного парламента и горсовета.

Глава Новосибирска сообщил, что считает праздник актуальным и сегодня.

"Пионерия — это детство, юность, хорошее настроение, первые впечатления от общения с друзьями — и общие дела. Мне кажется, такие вещи остаются в основе и не меняются со временем. Любовь к Родине, красный галстук, знамя Победы. Надеюсь, что ребята, которым сегодня галстуки повязали, запомнят этот день на всю жизнь", — рассказал Анатолий Локоть.

Также Анатолий Локоть рассказал, как проходило его собственное посвящение в пионеры. По его словам, торжественное обещание пионеры писали на листе бумаги, и украшали его.

"Я никогда не был в этом силён, но как мог, украсил лист, и мы зачитывали торжественное обещание, и нам повязывали галстуки", — вспоминает глава города.