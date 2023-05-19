Мэр Новосибирска Локоть рассказал, пойдёт ли на выборы губернатора от КПРФ

Сегодня, 19 мая, прошла традиционная пресс-конференция мэра Новосибирска Анатолия Локтя – на ней он рассказал, планирует ли участвовать в выборах губернатора.

Вопрос о выдвижении кандидатуры на выборы губернатора мэру Новосибирска Анатолию Локтю задали журналисты. Градоначальник ответил на него весьма расплывчато.

«Юридически никакого выдвижения нет, выдвижение возможно только в отведённые законом сроки, сейчас идёт обсуждение», — пояснил Анатолий Локоть.

Также мэр Новосибирска не стал комментировать информацию и о том, почему новосибирский обком КПРФ предложил руководству партии рассмотреть для выдвижения кандидатуры депутата Заксобрания Романа Яковлева.

Читайте также на сайте Сиб.фм: почему 9 мая Анатолий Локоть решил прочитать стихотворение Твардовского «Я знаю, никакой моей вины...»