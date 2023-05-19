Мэр Новосибирска Локоть создал рабочую группу по домам ГК «Дискус»

В Новосибирске специальная комиссия предложит решения по достройке домов ГК «Дискус».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть созвал рабочую группу, которая займется решением проблемы с недостроенными домами от ГК «Дискус» в жилмассивах Просторный и Плющихинский. Приказ опубликовали на сайте мэрии 17 мая.

В состав группы вошли первый вице-мэр Олег Клемешов, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев, представители Горводоканала, СГК, РЭС, и председатель правлений потребительских ЖСК, обеспечивающих строительство домов в Плющихинском и Просторном.

Задача группы — обеспечить решение вопроса по завершению строительства многоквартирных домов. Отчет с предложениями необходимо предоставить к 25 мая.

Дело об обманутых дольщиках, вложившихся в дома на Плющихинском жилмассиве, возбудили в апреле 2023 года. Этому способствовало вмешательство прокуратуры. В прокуратуру же с такой жалобой обратились многочисленные покупатели недостроенных квартир.

После возбуждения уголовного дела задержали директора ГК «Дискус», Алексея Джулая. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере при застройке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске владелец «Дискуса» Джулай намерен достроить 20 домов в Плющихинском.