Не вздумайте говорить эти фразы мошенникам: иначе можете лишиться всех денег

Отличить реальный звонок из банка от преступного крайне сложно. Однако если заподозрили неладное, ни в коем случае не говорите ключевые фразы, которые мошенники смогут обернуть против ваш и вашего денежного счёта.

Эксперты в области криминалистики рекомендуют держать под рукой заранее заготовленную инструкцию для общения с телефонными мошенниками. В идеале вступать с ними в разговор не следует. Но на практике мало кто способен с первых секунд разговора отличить звонок из реального банка от преступной схемы обмана.

Полицейские предупреждают, что современные преступники вооружились самым актуальным цифровым оборудованием для подобных звонков и во время общения с потенциальной жертвой записывают её голос, чтобы потом воспользоваться во время звонка в её банк. Злоумышленники будут пытаться добыть биометрические данные жертвы любым способом и в разговоре будут пытаться вывести на определенные фразы.

Исходя из этого, следует избегать нескольких фраз во время такого общения. Список фраз, которые нельзя говорить в разговоре с незнакомцами, не так уж велик:

· «Да, подтверждаю» или простое «Да» и «Нет» (эти записанные на диктофон фразы обязательно используют для того, чтобы вывести с вашего счета деньги);

· «Помогите», «Дайте денег», «Я в опасности», «Я в больнице» (записанный диалог с этими фразами можно использовать для шантажа родственников и вымогательства выкупа);

· номер паспорта и номер карты (оформят один или несколько кредитов на ваше имя в вашем банке или в микрокредитной организации);

· кодовые слова и пароли, в том числе и те, которые приходят вам по СМС для подтверждения денежных операций (эти данные позволяют преступникам распоряжаться не только деньгами с вашей карты, но и со счета или книжки).

Также желательно не рассказывать о своей личной жизни. Смонтированную беседу, содержащую вашу речь, преступники могут озвучить по телефону вашим же родственникам и использовать в целях вымогательства денег. При этом вас будут убеждать не обращаться в полицию и как можно быстрее перевести деньги на указанный банковский счёт.

Напомним, если вам позвонил человек с неизвестного номера, представился родственником и попросил помочь деньгами, рекомендуется перепроверить информацию. Прежде чем предоставлять денежную помощь, желательно убедиться, что сумма будет отправлена по адресу.