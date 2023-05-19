Новый глава Омской области оценил модернизацию ОНПЗ

Глава региона Виталий Хоценко ознакомился с работой Омского НПЗ «Газпром нефти» и ключевыми проектами его модернизации.

Виталий Хоценко побывал на действующих производственных объектах и строительной площадке комплекса первичной переработки нефти. Как сообщает пресс-служба ОНПЗ, новый комплекс заменит сразу шесть установок предыдущего поколения.

Новый глава региона высоко оценил организацию работ на объекте. Он отметил, что модернизация промышленности – это стратегическая задача для всей страны.

«Программу развития предприятия можно назвать ориентиром для нефтеперерабатывающей отрасли. Омский НПЗ реализует масштабные инвестиционные проекты и при этом сотрудничает с омскими поставщиками оборудования и подрядными организациями. В общей сложности в проектах модернизации на разных этапах были задействованы почти 60 компаний региона», — прокомментировал Хоценко.

Ключевое технологическое оборудование нового комплекса изготовлено ведущими отечественными предприятиями. Следить за надежной работой объекта будет цифровая система мониторинга, разработанная омским научно-производственным центром «Динамика».

Строительство комплекса первичной переработки нефти на Омском НПЗ включено в план федерального проекта «Чистый воздух».

«Омский НПЗ ведет модернизацию производства с применением наилучших доступных технологий. Благодаря этому наше предприятие повышает эффективность производства и последовательно снижает общее воздействие на окружающую среду. Омский НПЗ уже сократил его на 40%, а с завершением всех работ по модернизации снизит еще на 25%», — рассказал генеральный директор завода Олег Белявский.