Педагоги и ученики Дзержинского района выступили в финале фестиваля «Пою тебе, родной Новосибирск»

18 мая в Новосибирске, в ДДК им. Калинина, прошло финальное праздничное мероприятие патриотической песни в рамках конкурсной программы фестиваля «Пою тебе, родной Новосибирск». Он посвящён 90-летию Дзержинского района и 130-летию города.

В конкурсе принимали участие 29 сольных исполнителей и 34 ансамбля из 36 школ Дзержинского района.

Начиная с апреля этого года в образовательных учреждениях проводили отборочные туры среди учащихся разных возрастных категорий и педагогов. 17 и 18 мая победители этого этапа приняли участие в основной двухдневной конкурсной программе в ДДК им. Калинина.

По словам организатора фестиваля, президента АНО «Созидание» Ольги Николаевой, это большой проект, который реализуют силами общественников, некоммерческих организаций и депутатов Совета депутатов города Новосибирска при поддержке Управления общественных связей мэрии и администрации Дзержинского района.

«Эта программа патриотических мероприятий, с учётом подготовительных этапов и сбора заявок от учреждений, проходит на протяжении 4 месяцев. Сегодня выберем победителей, но основное награждение будет 1 июня – предстоит масштабное мероприятие, посвящённое Дню города. Для нас патриотическое воспитание молодёжи – очень важное направление. Этот проект ему соответствует», – сказала Ольга Николаева.

Сначала предполагалось, что в фестивале примут участие только школьники, но потом к ним присоединились учителя и воспитатели.

«Среди педагогов много одарённых людей, которые умеют и любят петь. Тем более, 2023 год – это год наставника, и поющие учителя – значит, поющие ученики. Потом к нам присоединились и воспитатели детских садов, ведь практически в каждом из них есть вокальные, хореографические коллективы, много творческих кружков», – сказала Виктория Матвеева, проектный менеджер АНО «Созидание».

Идея фестиваля возникла на встречах депутатов горсовета Новосибирска с педагогическими коллективами района.

На протяжении всех этапов конкурса активное участие в процессе принимали депутаты Совета депутатов города Новосибирска Евгений Лебедев, Евгений Прохоров и Ирина Беспечная, которая сейчас находится в Луганске с гуманитарной миссией.

«Проведение среди школьников подобных мероприятий – самое важное, что можно дать молодому поколению. Ведь любовь к Родине можно сравнить только с любовью к родителям и родным. Я очень рад, что вижу большой интерес и патриотизм среди участников нашего фестиваля», – сказал Евгений Лебедев.

А Евгений Прохоров отметил, что мероприятия всегда проходили с полным зрительным залом.

«Все школы, садики района принимают участие в фестивале, и мы, конечно, поддержали эту идею и на гала-концерте 1 июня всем победителям вручим ценные подарки», – сказал он.

Вместе с патриотическим концертом также была организована передвижная фотовыставка, посвящённая 90-летию Дзержинского района и 130-летию Новосибирска.

«История развития нашего района уникальна. В честь двойного юбилея мы решили ознакомить всех с редкими архивными фотографиями, хранящимся в музее. Мы рассказываем, как из бараков строился город, какие крупные заводы здесь появились. Также мы хотели, чтобы каждый унёс с собой частичку Дзержинского района и придумали деревянные значки «Я люблю Дзержинку», на которых ребята будут клеить сердечки и уносить на память о фестивале», –рассказала директор музея Дзержинского района «На Каменском тракте» Наталья Пащенко.

Являясь референтом ассоциации вокальных педагогов при Новосибирском музыкальном обществе, она с удовольствием возглавила работу жюри песенного конкурса.

Репертуар конкурса сформирован из песен «золотого фонда» России, патриотических композиций, а также произведений о Дзержинском районе и городе Новосибирске.

Будет организовано офлайн- и онлайн-голосование среди населения на приз зрительских симпатий, победители которого также выступят на гала-концерте.

Все победители и призёры фестиваля примут участие в заключительном гала-концерте в ПКиО «Берёзовая Роща» 1 июня, в День Защиты детей, и получат ценные подарки.