Почти половина россиян ищут подработку для увеличения заработка

44% россиян планируют найти подработку в ближайшее время.

Специалисты сервисов «Работа.ру» и «Подработка» установили, что 22% россиян занимаются подработкой, а 44% граждан планируют найти ее в ближайшее время, пишет RT.

При этом 60% респондентов заявили, что подработка не является их основной профессией, а всего лишь дает возможность для альтернативных источников дохода.

Отмечается, что самыми распространенными площадками для поиска подработки оказались сайты по поиску работы — 72% участников опроса использовали их, чтобы найти вакансию.

Напомним, треть россиян мечтает накопить на собственную квартиру.