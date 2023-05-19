Под Новосибирском продают коттедж с винным погребом за 22 млн

В Новосибирской области выставили на продажу коттедж в стиле лофт.

В Морском сельсовете под Новосибирском выставлен на продажу коттедж в стиле лофт с винным погребом за сумму в 22 миллиона рублей.

Эксклюзивное предложение включает в себя не только сам дом площадью около 300 квадратных метров, но и разнообразные объекты инфраструктуры, такие как гараж, баня, мастерская и летняя терраса с бассейном. Вся недвижимость находится на участке площадью 10 соток.

Загородный коттедж был построен в 2015 году, и одной из его особенностей является наличие винного погреба, предназначенного для хранения и дегустации изысканных вин.

Помимо этого, автор объявления подчеркивает, что расстояние от участка до берега Обского водохранилища составляет всего один километр, что делает данное предложение ещё более привлекательным для любителей водных развлечений и природы.

Напомним, под Новосибирском за 38 млн продают коттедж с прозрачной стеной.