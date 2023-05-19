Повестки на военные сборы начали рассылать в Новосибирской области

Жители Новосибирской области в мае начали получать повестки для участия в военных сборах.

В Новосибирской области началась рассылка повесток для участия в ежегодных военных сборах. Первыми приглашения в военкоматы получили жители сельских районов. Об этом пишет Atas.info.

Как ранее писал Сиб.фм, Указ о проведении сборов в 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал 10 мая. Документ был опубликован на сайте Кремля. Военные сборы запасников — традиционное мероприятие, необходимое для подготовки и совершенствованию боевой выучки граждан.

Обычно срок военных сборов составляет не более двух месяцев.

По словам юриста юридического кабинета "Кучеренко и Помельцев" Марины Сапожниковой, явка в военкомат по повестке является обязанностью, а не правом гражданина.

По ее словам, за неявку предусмотрена административную ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 500 до 3000 рублей (Ст. 21.5 КоАП РФ). Уголовная ответственность за уклонение от сборов не предусмотрена.

Во время проведения военных сборов повестки получают не все запасники. От участия в них освобождены женщины, высшие чиновники, сотрудники правоохранительных органов и ряд других категорий. Также не призываются на сборы люди, отбывающие уголовное наказание, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также подследственные и подсудимые.

Юрист Марина Сапожникова пояснила, можно ли выезжать за границу во время проведения сборов. «Пока запрета на пересечение границы во время военных сборов нет», — сказала она.

В настоящее время количество жителей Новосибирской области, которые примут участие в военных сборах, не известно.