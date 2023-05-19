Роспотребнадзор предупредил о тараканьих болезнях, которые опасны для человека

Специалист Роспотребнадзора Михаил Алексеев рассказал, что тараканы являются переносчиками более 40 опасных заболеваний.

Ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции Института дезинфектологии Федерального научного центра гигиен Роспотребнадзора Михаил Алексеев рассказал, что тараканы могут переносить аллергические заболевания. Об этом пишет «Секрет фирмы».

Кроме того, по словам специалиста, тараканы способны спровоцировать различные желудочно-кишечные расстройства. А если не ограничить насекомым доступ к еде и воде, они могут перекусить человеком, добавил он.

Более того, паразиты могут забраться в ухо, особенно опасно, если они выберут детское ухо.Таракан не сможет выбраться наружу и повредит барабанную перепонку, что также приведет к заносу инфекции.

Напомним, ученые выяснили, что из-за сахарных ловушек тараканы нашли новые способы ухаживаний.