Росреестр обозначил динамику продаж новостроек по районам Новосибирска

Опубликованы данные о продажах жилья в разных районах Новосибирска.

По информации Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области в апреле лидеры по объему продаж новостроек в Новосибирске не изменились, это Октябрьский, Заельцовский и Ленинский районы.

Как сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев, наибольший прирост к марту в апреле показали Октябрьский, Ленинский и Первомайский районы. Продажи в Заельцовском и Центральном наоборот снизились, это связано с тем, что в данных локациях высока доля домов бизнес-класса.

«Продажи продолжают смещаться в пригороды Новосибирска, Бердск вырос с января по апрель с 8 до 50 сделок, а в городе Обь продажи выросли с 15 до 57 квартир. Лидерство в области за счет Кольцово и Краснообска сохраняет Новосибирской район в апреле 302 сделки или 70% всех продаж за границами столицы Сибири. На Новосибирск приходится 85% всех продаж новостроек в регионе», — говорит он.

По словам аналитика, граница Новосибирска весьма условна, например, микрорайон Приозерный ГК Энергомонтаж юридически относится к области, а фактически через дорогу от основных площадок и инфраструктуры застройщика. Если добавить к Калининскому району продажи в Заозерном результат вырастет на 40%.

По сравнению с прошлым годом выросло число продаж по ДКП, за счет утроения предложений от застройщиков в основном в Ленинском и Калининском районах, заключил Николаев.

Напомним, Новосибирская область оказалась на 6 месте по объему ввода жилья в России.