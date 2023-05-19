Шоколадная фабрика «Новосибирская» привезет полтонны сладостей на «Пикник Фест»

Шоколадная фабрика «Новосибирская» уже готова к участию в городском празднике «Пикник Фест», который состоится 21 мая в Заельцовском парке культуры и отдыха города. Крупнейшее кондитерское предприятие Новосибирска традиционно участвует в мероприятии и открывает летний сезон вместе с гостями фестиваля. В этом году известный в Новосибирске парк откроется после обновления и ожидается множество гостей.

Кондитеры фабрики будут угощать посетителей городского праздника вкуснейшим зефиром «Экстра» в шоколадной глазури и индивидуальной упаковке. В ассортименте фабрики несколько видов этого лакомства и все имеют большой спрос у покупателей, так как производится по ГОСТ, срок хранения до 6 мес. В составе – натуральные ягоды брусники и клубники, произрастающие в регионе, а воздушная текстура обеспечивается благодаря использованию сухого яичного белка повышенной взбиваемости от российского производителя. Зефир покрывают шоколадной глазурью из натурального какао-масла, которую получают в собственном цехе по переработке какао-бобов.

Особенным спросом воздушное лакомство пользуется именно в летний период, таким образом посетители «Пикник Фест» смогут распробовать и выбрать вкус десерта для начинающегося лета.

Во время праздника фабрика «Новосибирская» планирует устроить так же дегустацию новинок и изделий из традиционного ассортимента: конфеты «Антошка-картошка», «Чижик» и другие.

Сладости поднимают настроение и дают энергию. Во время фестиваля пройдут также многочисленные конкурсы, где победители получат сладкие призы от фабрики.

Приходите на «Пикник Фест» за настроением и вкусным угощением от Шоколадной фабрики «Новосибирская».