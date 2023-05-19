«Умываются котята»: как ухаживать за здоровьем и гигиеной кота

Коты, как и любой другой член семьи, коты нуждаются в заботе о своем здоровье и гигиене. Рассказываем, как помочь своему питомцу.

Регулярный осмотр у ветеринара

Врач проведет осмотр, проверит здоровье кота и даст рекомендации по уходу за ним.

Питание

Кормите своего питомца только качественным кормом, который соответствует его возрасту, весу и потребностям. Не давайте ему еду со стола, так как это может привести к проблемам со здоровьем.

Гигиена

Регулярно чистите уши кота и обрезайте ему когти. Также не забывайте чистить лоток, чтобы избежать распространения бактерий и запаха.

Прививки

Они помогают защитить вашего питомца от различных инфекций и болезней. Обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы узнать, какие прививки нужно делать вашему коту и в каком возрасте.

Физическая активность

Коты нуждаются в физической активности, чтобы оставаться здоровыми и сильными. Предоставьте пушистику различные игрушки. Также регулярно играйте с ним сами, чтобы поддерживать его физическую форму.

Любовь и забота

Коты нуждаются во внимании и ласке, чтобы чувствовать себя счастливыми и любимыми. Проводите время со своим питомцем, играйте с ним и уделяйте ему внимание.

В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» участвует уже более полутора тысяч питомцев. Голосование среди финалистов начнётся 24 мая и продлится одну неделю. Призом самому милому питомцу Новосибирска станет годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.

Познакомиться с пушистиками, которые будут соревноваться за победу в 2023 году, можно по ссылке на странице конкурса.