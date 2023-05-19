В горбольнице №1 Новосибирска прооперировали раненного в зоне СВО бойца спецназа «Гром»

Капитан отряда специального назначения «Гром» МВД РФ Константин М получил минно-взрывное ранение органов брюшной полости и другие осколочные ранения на территории Херсонской области.

В Новосибирске сотрудники НГМУ совместно с хирургами горбольницы №1 провели реконструктивную операцию бойцу спецназа, которому шрапнель от разорвавшегося снаряда пробила брюшную полость. Сообщение об этом появилось на сайте Новосибирского государственного медуниверситета.

«Меня ранило от первой прилетевшей ракеты. Руку и ногу посекло большими осколками, а в животе входное отверстие совсем маленькое было. Шрапнель попала. Ею снаряды начиняют, так что при взрыве все вокруг в решето превращается. Ребята погрузили меня на машину, повезли в больницу. В первой больнице врачи сказали, что мне недолго осталось. Во вторую повезли, там меня под утро прооперировали. Хирург так и сказал, что повезло мне, товарищи вовремя успели. Еще бы чуть-чуть — и все», — вспоминает боец.

Капитан отряда специального назначения «Гром» МВД РФ Константин М. получил минно-взрывное ранение органов брюшной полости, осколочные ранения руки и ноги в бою на территории Херсонской области. За 7 месяцев он перенес несколько операций. В Новосибирске – финальная.

Операцию проводили хирурги Константин Атаманов и Юрий Вайнер, анестезиолог-реаниматолог Кирилл Подъява и медсестра Екатерина Александрова.

По словам, заведующего кафедрой факультетской хирургии Константина Атаманова, который вместе с коллегами оперировал бойца, такие реконструктивные вмешательства сегодня стали рутинными.

К слову сказать, бойца оперировали в день его рождения. Капитану как раз исполнилось 33 года — как заново родился. Вся жизнь впереди.

Напомним, ранее сообщалось, что в новосибирском центре им. Мешалкина провели операцию 13-летней девочке с пороком сердца.