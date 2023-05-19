В «Ночь музеев» в Выставочном центре Западно-Сибирской магистрали в Новосибирске пройдет «Библионочь – 2023»

Выставочный центр Западно-Сибирской железной дороги по традиции присоединяется к акции «Ночь музеев» в Новосибирской области, которая состоится 20 мая. Сотрудники центра расскажут об основных вехах строительства Транссибирской магистрали и образовании Новосибирска.

Посетители центра увидят движущиеся макеты железнодорожной станции и манекен, мультимедийные экраны с демонстрацией фильмов на железнодорожную тематику, роботизированный гид, выставки книг «Новосибирск глазами писателей», концертные номера творческих коллективов ДК Железнодорожников и смогут принять участие в различных мастер-классах.

Также в этот день в музее железнодорожной техники на станции Сеятель будут проводиться обзорные и тематические экскурсии. Гости смогут ознакомиться с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами, изготовленными в начале и середине XX века.

В рамках исторического интерактивного мероприятия «Железный 43-й», приуроченного к 80-летию освобождения города Сталинграда на территории музея будут организованы площадки:

– вагон ОСОАВИАХИМ – выставка «Оружие России – век ХХ»;

– вагон кинопередвижка;

– интерактивные исторические площадки и фото зоны, патруль войск НКВД по охране железных дорог.

Выставочный центр Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске находится по адресу: улица Дмитрия Шамшурина, 39. Остановка транспорта «Железнодорожный вокзал», метро «Пл. Гарина-Михайловского».

Центр открыт для гостей акции с 17:00 до 21:00. Стоимость билета для взрослых – 100 рублей, для граждан льготной категории (пенсионеры, студенты) – 80 рублей, для школьников – 50 рублей. Дополнительную информацию о работе центра в день акции можно получить по телефону: 8 (383) 229-20-33.

Новосибирский музей железнодорожной техники на станции Сеятель ждет гостей на «Ночь музеев» с 17:00 до 22:00 по адресу: улица Разъездная, 54а.

Стоимость билета для взрослого – 200 рублей, льготного (пенсионеры, студенты, школьники) – 100 рублей, для детей до 6 лет вход бесплатный. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8(383) 248-08-22.